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Прокуратура требует ареста для Сергея Стерненко

Сергей Стерненко

 Укринформ

Заседание состоится уже завтра, 18 декабря в 12:00 в Приморском суде

Активист Сергей Стерненко заявил, что прокуратура будет ходатайствовать об аресте для него. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что получил на электронку от прокуроров ходатайство об избрании мне меры пресечения в виде... содержания под стражей.

Домашний арест у меня закончился еще почти 3 недели назад. Я никуда не убежал, веду публичный образ жизни, приезжал даже на одно заседание, которое не состоялось", - рассказал Стерненко.

Он добавил, что заседание состоится уже завтра, 18 декабря в 12:00 в Приморском суде.

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Напомним, 1 июля активисту и экс-главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко объявили подозрение по двум статьям – "Умышленное убийство" и "Незаконное ношение холодного оружия".

Впоследствии Служба безопасности Украины завершила расследование по делу одесского активиста, таким образом дело можно было передавать в суд. Однако, по словам самого подозреваемого, за все время не было проведено никаких следственных действий. Позже суд обязал Стерненко завершить ознакомление со своим делом до 11 августа.

В августе Сергей Стерненко получил в СБУ обвинительный акт по делу об убийстве Ивана Кузнецова в мае 2018 года. Также Стерненко сообщил, что дальше дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы для рассмотрения по существу. Однако, активист намерен обратиться в Верховный суд с требованием изменить подсудность на один из судов Киева.

Отметим, Стерненко подозревают в умышленном убийстве. Однако активист обвинения отвергает и утверждает, что защищался во время нападения на себя в мае 2018 года.

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