Прокуратура сообщила о подозрении нападавшему на журналистов ZIKа

Нападение на съемочную группу ZIK в Гидропарке 2 апреля Телеканал ZIK

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы

Прокуратура сообщила о подозрении 54-летнему мужчине, который накануне на территории Гидропарка напал на съемочную группу телеканала ZIK. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

"Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Отмечается, что прокуратура подготовила ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в Киеве неизвестные мужчины совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспекции столичных парков и спортивных площадок. Неизвестные молодые люди напали на работников медиа в Гидропарке после просьбы журналистки объяснить пребывания на спортивной площадке, что запрещено на время карантина.

После инцидента журналистка Алла Жизневская написала заявление в Днепровский райотдел полиции Киева за нападение и избиение.

Сегодня, 3 апреля заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о задержании гражданина, который накануне напал на съемочную группу телеканала ZIK.