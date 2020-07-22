Прокуратура сообщила о подозрении луцкому террористу

Штурм захваченного автобуса в Луцке Facebook

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении террористу Максиму Кривошу, который захватил автобус с пассажирами в Луцке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В частности, гражданину сообщено о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, продолжается досудебное расследование.

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Напомним, накануне, 21 июля, террорист Максим Кривош захватил автобус и взял в заложники пассажиров.

Позже мужчина обнародовал свои требования в социальной сети Твиттер. Однако, они не являются выразительными, а сводятся к общему недовольству системой. В частности, Кривош требовал от государственного руководства признать себя внутренними террористами, а президента Украины Владимира Зеленского - порекомендовать к просмотру фильм "Земляне".

Глава государства выполнил условие преступника. А ночью в тот же день в 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех освободили, а террориста Максима Кривоша задержали.