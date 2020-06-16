Прокуратура сообщила о подозрении "экс-министру ДНР" Гиркину

Игорь Гиркин Фото из открытых источников

Подконтрольные Гиркину члены НВФ, по его приказу, убили по меньшей мере трех человек

Офис генеральной прокуратуры сообщил о подозрении в нарушении законов и обычаев войны бывшему "министру обороны ДНР" Игорю Гиркину. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"В период с 17 по 19 апреля 2014 года подозреваемый, действуя по предварительному сговору с группой лиц с подчиненными ему боевиками, применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотично настроенных граждан Украины. В дальнейшем этих граждан против их воли перемещали в специально обустроенной здания на территории г. Славянск, где истязали, наносили побои, вызывали ножевые ранения и применяли другие насильственные действия, направленные на причинение сильных физических и нравственных страданий с целью мести за проукраинскую позицию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подконтрольные Гиркину члены НВФ, по его приказу, убили по меньшей мере трех человек, которых незаконно удерживали и пытали.

В настоящее время фигурант объявлен в розыск, судом предоставлено разрешение на его задержание с целью поводу в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, ранее стало известно, что Национальная полиция по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым будет дополнять подозрение в убийстве украинцев бывшим лидером незаконных вооруженных формирований на Донбассе Игорем Гиркиным.