Прокуратура отрыла дело по факту обстрела медперсонала на Донбассе

Военный медик Фото из открытых источников

Сейчас тело погибшего до сих пор находится на поле боя

В Донецкой области прокуратура начала досудебное расследование по факту обстрела медицинского персонала во время эвакуации тела погибшего бойца. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно сообщению, прокуратурой установлено, что вчера, 13 июля, во время попытки эвакуации тела погибшего командира разведывательного взвода, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи села Зайцевое Бахмутского района, незаконные вооруженные формирования осуществили обстрел из крупнокалиберного стрелкового оружия военнослужащих, которые имели маркировку медицинского персонала.

Отмечается, что для эвакуации тела военнослужащего был согласован режим тишины. В то же время, представители НВФ, предоставляя обещания прекращения огня, преследовали цель совершения нападения на медицинский персонал.

В результате обстрела был убит старший сержанта боевой медик десантно-штурмовой роты, а заместитель начальника штаба получил травмы средней тяжести.

В настоящее время тело погибшего до сих пор находится на поле боя, поскольку представители вооруженных формирований не гарантируют прекращение огня.

По факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований открыто досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Напомним, накануне, 13 июля, НВФ дали подтверждение режима тишины с 14:00 до 18:00, чтобы украинская сторона могла забрать погибшего командира взвода, который незадолго до этого подорвался на взрывном устройстве. Однако, противник открыл шквальный огонь, в результате чего погиб военный медик.