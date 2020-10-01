Прокуратура Италии пытается приобщить к делу Маркива вырванные из контекста слова гвардейца, - Аваков
По словам министра, ряд экспертиз подтверждает, что Маркив не мог убить журналистов
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сторона обвинения гвардейца Виталия Маркива пытается приобщить к делу вырванные из контекста слова военного. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
"Адвокаты с нашей стороны свои позиции заявили, назначена дополнительная экспертиза. Сторона обвинения пытается интерпретировать косвенные слова Маркива из прослушивания в тюрьме. Будто было сказано "убили журналиста", а пытаются интерпретировать будто "я убил", - сказал Аваков.
По его словам, ряд экспертиз подтверждает, что Марков не мог убить журналистов, однако суд продолжает их отвергать.
"Мы провели эксперимент в тот же период, когда погибли Миронов и Рокелли. Настаиваем, что автомат не может стрелять на 1500 м и при этом убивать прицельно. И Рокелли и Миронов не были в прямой видимости. Хотим, чтобы также приобщили записи, которые предоставил Ригалон, там видно и слышно стрельбу, которая происходила в 200 м, а не со стороны горы Карачун", - сообщил Аваков.
Министр подчеркнул, что в кармане Миронова нашли записку от пресс-секретаря "ДНР" Хорошевой. Согласно ей, они договаривали о встрече с экс-министром обороны "ДНР" Гиркиным.
"Мы не исключаем мысль, что это была провокация - отправить иностранцев под огонь, а потом всю вину возложить на Украину", - отметил Аваков.
Он утверждает, что неоднократно предлагал итальянской стороне приехать на место преступления, однако никто ни разу не приехал.
"На мой взгляд, это нарушает права на защиту, и решение суда первой инстанции было вынесено на эмоциях", - добавил Аваков.
Напомним, в июле 2019 года украинца Виталия Маркива в Италии обвинили в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе. Нацгвардейца приговорили к 24 годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что защита нацгвардейца Виталия Маркива имеет около 20 человек, которые были непосредственными свидетелями гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и доказывают невиновность украинца.