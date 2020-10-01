Прокуратура Италии пытается приобщить к делу Маркива вырванные из контекста слова гвардейца, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков МВД Украины

По словам министра, ряд экспертиз подтверждает, что Маркив не мог убить журналистов

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сторона обвинения гвардейца Виталия Маркива пытается приобщить к делу вырванные из контекста слова военного. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Адвокаты с нашей стороны свои позиции заявили, назначена дополнительная экспертиза. Сторона обвинения пытается интерпретировать косвенные слова Маркива из прослушивания в тюрьме. Будто было сказано "убили журналиста", а пытаются интерпретировать будто "я убил", - сказал Аваков.

По его словам, ряд экспертиз подтверждает, что Марков не мог убить журналистов, однако суд продолжает их отвергать.

"Мы провели эксперимент в тот же период, когда погибли Миронов и Рокелли. Настаиваем, что автомат не может стрелять на 1500 м и при этом убивать прицельно. И Рокелли и Миронов не были в прямой видимости. Хотим, чтобы также приобщили записи, которые предоставил Ригалон, там видно и слышно стрельбу, которая происходила в 200 м, а не со стороны горы Карачун", - сообщил Аваков.

Министр подчеркнул, что в кармане Миронова нашли записку от пресс-секретаря "ДНР" Хорошевой. Согласно ей, они договаривали о встрече с экс-министром обороны "ДНР" Гиркиным.

"Мы не исключаем мысль, что это была провокация - отправить иностранцев под огонь, а потом всю вину возложить на Украину", - отметил Аваков.

Он утверждает, что неоднократно предлагал итальянской стороне приехать на место преступления, однако никто ни разу не приехал.

"На мой взгляд, это нарушает права на защиту, и решение суда первой инстанции было вынесено на эмоциях", - добавил Аваков.

Напомним, в июле 2019 года украинца Виталия Маркива в Италии обвинили в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе. Нацгвардейца приговорили к 24 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что защита нацгвардейца Виталия Маркива имеет около 20 человек, которые были непосредственными свидетелями гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и доказывают невиновность украинца.