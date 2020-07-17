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Прокуратура АРК открыла дело против крымского блогера из-за его публикации о полуострове

Крымский блогер резко высказался о ситуации в Крыму

 Прокуратура АР Крым

В прокуратуре заявление блогера считают проявлением национальной вражды

Один из крымских блогеров опубликовал пост о "трех проблемах" полуострова, в результате чего прокуратура автономии начала уголовное производство по факту разжигания им национальной розни. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК. 

Так, крымский блогер выпустил публикацию, в которой высказался о так называемых проблемах полуострова. 

"В Крыму есть три проблемы: вода, украинские паспорта и крымские татары", - написал блогер. 

После чего в прокуратуре заявили, что в публикации содержатся проявления национальной дискриминации в виде разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также унижение национальной чести и достоинства к крымскотатарского народа путем использования языка ненависти.

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В результате этого прокуратура АРК по обращению Представительства Президента Украины в АР Крым начала уголовное производство по части 1 статьи 161 УКУ (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). В рамках этого производства запланировано проведение лингвистической экспертизы указанной статьи.

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного правонарушения.

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Напомним, недавно прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении судьи, которая перешла на службу к оккупационным судебным органам. Отмечается, что женщина принимала "судебные решения" в делах с российским законодательством во время незаконного создания "Верховного суда Республики Крым в Российской Федерации".

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