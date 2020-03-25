Прокуратура АРК окажет правовую оценку указа Путина о запрете украинцам владеть землей в Крыму

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Оценка будет дана в рамках начатого ранее производство в отношении присвоения государственной и частной собственности

Прокуратура Автономной Республики Крым окажет правовую оценку указа президента РФ Владимира Путина, которым украинцев лишили возможности владеть землей в Крыму, передает пресс-служба учреждения.

"Прокуратура АР Крым, в рамках уголовного производства, начатого ранее по факту присвоения государственной и частной собственности, в том числе и земельных участков, на временно оккупированной территории полуострова, предоставит правовую оценку указанному документу. Присвоение РФ государственной собственности Украины и частной собственности населения является серьезным нарушением норм международного гуманитарного права, в частности ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года и ст. ст. 46, 53, 55, 56 IV Конвенции о законах и обычаи войны на суше 1907 года, а также военным преступлением согласно Римским уставом Международного уголовного суда (ст. 8 (2) (а) (IV)",- говорится в сообщении.

Также прокуратурой автономии осуществляется процессуальное руководство в ряде уголовных производств по фактам захвата и присвоение государством-оккупантом на территории полуострова Крым зданий, сооружений, земельных участков, автотранспортных средств, другого движимого и недвижимого имущества, находится в государственной собственности и собственности физических и юридических лиц.

В ходе досудебного расследования удалось установить более чем 4 тысячи захваченных оккупационными “органами власти” об’объектов, стоимостью свыше 60,2 млрд грн. Судами по ходатайствами прокуроров наложен арест на имущество общей стоимостью около 4,1 млрд грн",- отмечается в сообщении.

Кроме того, во время проведения досудебного расследования прокуратурой проводится активная работа по сбору доказательств совершения на временно оккупированной территории полуострова Крым военных преступлений на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда.

В 2017 году направлено информационное сообщение в Офиса Прокурора Международного уголовного суда (МУС), которое касалось незаконного присвоения государственной и частной собственности на оккупированном полуострове. Указанные сведения",- говорится в сообщении.

Напомним, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что указ президента России Владимира Путина относительно прав собственности на землю в анексированном Крыму имеет целью облегчения колонизации полуострова