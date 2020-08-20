"Продолжение цепи обычных фейков": СБУ опровергла заявление ФСБ по предотвращению своей операции в РФ

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В СБУ подчеркнули, что обнародованная информация является продолжением лжи с российской стороны

Служба безопасности Украины опровергла информацию ФСБ о задержании семерых человек за попытку выкрасть из России и вывезти в Украину одного из лидеров незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В средствах массовой информации ширится заявление ФСБ Российской Федерации, которая отчиталась об очередном "успехе" – якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, которые собирались похитить одного из боевиков, который воевал на Донбассе.

Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует – РФ защищает и поддерживает боевиков", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством. И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме.

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Напомним, ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о задержании семерых человек за попытку похитить из России и вывезти в Украину одного из лидеров незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Впрочем, кого именно планировали похитить, не сообщается. Известно лишь, что это гражданин России. По информации СК, 30 июля его выманили в Подмосковье и ударили электрошокером в автомобиле, но он смог убежать.