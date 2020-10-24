Продажа оружия и рейдерские захваты: СБУ разоблачила группировку, в которую входили правоохранители и экс-добровольцы

Обыски провели в Киеве, Харькове, Житомире и Хмельницком

СБУ разоблачила преступную группировку, членами которой были правоохранители и экс-добровольцы Офис генерального прокурора

Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной группировки, которая специализировалась на проведении незаконных розысков, продаже оружия, рейдерских захватах и вымогательствах, а также изготовлении и сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, членами группировки были бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, экс-бойцы добровольческих батальонов, представители криминальной среды и работники охранных компаний.

"Правоохранители получали санкции на прослушивание, а их сообщники сбывали полученную информацию. Кроме этого, члены группировки занимались продажей специальных технических средств для негласного получения информации и трафика соединений абонентов мобильной связи", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что правоохранители провели 45 одновременных обысков в Киеве, Харькове, Житомире и Хмельницком. В ходе этого были изъяты средства анонимной связи, компьютерная техника и носители информации, использовавшиеся для получения и передачи конфиденциальной информации, а также боеприпасы и наркотические вещества.

В результате двум организаторам было сообщено о подозрении по фактам незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, незаконного приобретения, сбыта или использования специальных технических средств получения информации и несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей (ст. 263, ст. 359 и ст. 361 УК Украины), а двум активным участникам по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Напомним, перед этим СМИ сообщали, что 23 октября СБУ провела 46 обысков в более чем 100 представителей партии "Национальный корпус" и движения "Азов" в Харькове, Киеве, Хмельницком и Житомире.