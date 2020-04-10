"ПриватБанк" хочет перевести пенсионеров на оплату коммуналки по телефону

Фото из открытых источников

Сотрудники банка научат как это правильно сделать в режиме телефонного разговора

"ПриватБанк" предложил своим клиентам старшего поколения, особенно получателям пенсии и социальных выплат, до окончания пандемии коронавируса отказаться от посещения отделений банка и оплачивать коммунальные услуги по телефону.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Как утверждают в "Приватбанке", до введения карантинных мероприятий в Украине, ежемесячно в кассах отделений банка коммунальные платежи оплачивали более 1,5 млн человек, среди которых большинство пенсионеров и эти клиенты не являются пользователями интернет-банка "Приват24", и не имеют необходимого оборудования и навыков для оплаты коммуналки онлайн.

Именно поэтому банк запустил программу, в рамках которой сотрудники службы поддержки будут при приближении сроков оплаты очередных коммунальных платежей рекомендовать клиентам сделать оплату по телефону и научат как это правильно сделать.

"Услуга платежей по телефону 3700 позволяет клиентам оплатить коммуналку за считанные минуты, при этом операторы службы поддержки помогут правильно заполнить платежные реквизиты согласно данным, полученным от коммунальных служб", - поясняют в банке.

Известно, что оплата коммуналки по телефону 3700 проводится с любой банковской карты клиента.

Новости по теме: Приватбанк подал новый иск против Коломойского и Боголюбова на 5,5 млрд долларов

Напомним, ранее сообщалось, что "ПриватБанк" решил продлить срок действия карт для выплат на период карантина.