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"ПриватБанк" хочет перевести пенсионеров на оплату коммуналки по телефону

Фото из открытых источников

Сотрудники банка научат как это правильно сделать в режиме телефонного разговора

"ПриватБанк" предложил своим клиентам старшего поколения, особенно получателям пенсии и социальных выплат, до окончания пандемии коронавируса отказаться от посещения отделений банка и оплачивать коммунальные услуги по телефону.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Как утверждают в "Приватбанке", до введения карантинных мероприятий в Украине, ежемесячно в кассах отделений банка коммунальные платежи оплачивали более 1,5 млн человек, среди которых большинство пенсионеров и эти клиенты не являются пользователями интернет-банка "Приват24", и не имеют необходимого оборудования и навыков для оплаты коммуналки онлайн.

Именно поэтому банк запустил программу, в рамках которой сотрудники службы поддержки будут при приближении сроков оплаты очередных коммунальных платежей рекомендовать клиентам сделать оплату по телефону и научат как это правильно сделать.

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"Услуга платежей по телефону 3700 позволяет клиентам оплатить коммуналку за считанные минуты, при этом операторы службы поддержки помогут правильно заполнить платежные реквизиты согласно данным, полученным от коммунальных служб", - поясняют в банке.

Известно, что оплата коммуналки по телефону 3700 проводится с любой банковской карты клиента.

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Напомним, ранее сообщалось, что "ПриватБанк" решил продлить срок действия карт для выплат на период карантина.

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