Припарковался на дереве: Во Львовской области произошло необычное ДТП

ДТП во Львовской области ТСН.ua

Машина застряла на стволе

Во Львовской области в Дрогобыче водитель не справился с управлением и "загнал" машину на дерево, в результате чего та застряла на стволе. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, инцидент произошел во дворе жилого дома. Прежде чем оказаться на дереве, водитель протаранил забор. Если бы не крепкий ствол, авто влетело бы в помещение.

В результате ДТП никто не пострадал. Застрявшую машину пришлось снимать с помощью спецтехники.

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