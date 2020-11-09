Припарковался на дереве: Во Львовской области произошло необычное ДТП
Машина застряла на стволе
Во Львовской области в Дрогобыче водитель не справился с управлением и "загнал" машину на дерево, в результате чего та застряла на стволе. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, инцидент произошел во дворе жилого дома. Прежде чем оказаться на дереве, водитель протаранил забор. Если бы не крепкий ствол, авто влетело бы в помещение.
В результате ДТП никто не пострадал. Застрявшую машину пришлось снимать с помощью спецтехники.
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