Приостановка работы общественного транспорта и масочный режим: В Тернополе усилили карантинные меры

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Перевозить будут только работников, обеспечивающих жизнедеятельность города

С 23 марта в Тернополе полностью перестанет курсировать общественный транспорт, а в городе ввели масочный режим - таким образом власть приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщается на странице Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Так, теперь троллейбусы и автобусы будут выполнять лишь спецрейсы, чтобы довозить работников на работу, а в целом будут перевозить только работников, которые в условиях чрезвычайной ситуации обеспечивают жизнедеятельность города - медиков, работников органов государственной власти и местного самоуправления, коммунальщиков, а также работников предприятий, которые обеспечивают производство продуктов питания, аптечных учреждений, работников аварийных служб.

"Людей будут перевозить исключительно в защитных масках по маршрутам: троллейбусы – 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и автобусы 1-я, 5А, 6, 8, 23, 25, 35 бесплатно", - говорится в сообщении.

Кроме этого, создадут специальные удостоверения и только при наличии таких удостоверений можно будет пользоваться спецтранспортом.

Также на въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты, где будут проводить температурный скрининг.

Сейчас в городе ввели масочный режим.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. Новые случаи подтвердили в Киевской и Тернопольской областях.

Впоследствии стало известно, что первый случай заболевания коронавирусом в Тернопольской области обнаружили у 57-летнего священнослужителя.

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Тем временем в Молдове у четырех граждан Украины обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 после их возвращения из паломнической поездки в Тернопольской области.