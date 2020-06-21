Причиной взрыва дома в Киеве стала халатность газовщика, - СМИ

Фото с места взрыва ГСЧС

Работник допустил халатность при замене лічільників

Причиной масштабного взрыва в Дарницком районе столицы по улице Соломии Крушельницкой стала халатность газовщика при замене газовых счетчиков накануне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Основная версия следствия, которое изучает обстоятельства взрыва в Киеве — полная халатность газовщика.

Как сообщил собеседник УНН, при замене счетчика и ремонтных работах он установил резиновые заглушки, их, соответственно, вытеснило под давлением газа и началось его опасное высвобождение наружу.

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Напомним, сегодня в Дарницком районе Киева произошел взрыв у дома и повлек частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.

По состоянию на 12:00 в разрушенном доме нашли тело одной погибшей лица, еще трех деблокировали.

Позже мэр города Виталий Кличко заявил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека , еще одну госпитализировали в столичную больницу скорой помощи. Взрыв произошел на 7 этаже. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек.

В настоящее время Национальная полиция Украины проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые в Киеве обслуживали дом, где произошел взрыв.

Позже спасатели уточнили, что по состоянию на 18:00 от взрыва погибли две женщины.