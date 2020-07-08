Причиной пожаров в Луганской области могут быть обстрелы НВФ, - полиция

Пожара в Луганской области Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Сейчас правоохранители прорабатывают четыре версии

Национальная полиция рассматривает еще одну версию возникновения пожаров в Луганской области - попадания снарядов с неподконтрольной украинскому правительству территории. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко на заседании Кабмина, сообщает РБК-Украина.

"У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел военного опорного пункта со стороны противника трассирующими боеприпасами", - заявил Клименко.

Напомним, утром 7 июля в Новоайдарском районе Луганской области произошел пожар в местном лесничестве. Для ликвидации бедствия выехали пожарные Луганской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областей, а также два самолета из Краматорска, но они не могут тушить огонь, поскольку НВФ не гарантируют безопасность неба.

Впоследствии премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство окажет помощь гражданам, пострадавших в результате масштабных пожаров.

Также в Луганскую область срочно вылетели министр МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Данилов.

Ранее сообщалось, что правоохранители рассматривают три версии возникновения пожаров в Луганской области, одна из которых - поджог.