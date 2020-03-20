Президент украинского медицинского клуба назвал основные ошибки властей в борьбе с коронавирусом

Телеканал ZIK

Одной из величайших ошибок является то, что государство не обеспечивает надлежащими защитными материалами медицинский персонал

К сожалению, сегодня мы действуем с ошибками. И основные ошибки в том, что мы срочно не закрыли воздушное сообщение и границы, отпустили очень много людей, которые вернулись заграницы, в "свободное плавание" и не обеспечили должным защитным материалом наших медиков.

Об этом в эфире программы "Детали дня на телеканале ZIK заявил президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока.

"К сожалению, сегодня мы действуем с ошибками. Первая ошибка, что мы срочно не закрыли не закрыли воздушное сообщение и границы когда увидели, что это нашествие начинает продвигаться по Европе. Это первая ошибка. Вторая большая ошибка – что мы отпустили очень много людей, которые вернулись заграницы, в "свободное плавание", не оставив их на самоизоляции и на карантине тех людей, которые вернулись из Италии. То есть мы сделали показательные выступления в Новых Санжарах с китайским самолетом, а потом спокойно отпустили людей, которые принесли инфекцию из Италии. Мы и сейчас подвергаем себя. Вчера, сегодня к нам прилетают рейсы, в частности, из Египта, ОАЭ, и мы снова этих людей отпускаем, меряя температуру", – отметил Иван Сорока.

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Президент Украинского медицинского клуба считает такие действия недопустимы. По его словам, все люди, которые приезжают в Украину заграницы, должны пройти самоизоляцию, чтобы оградить остальное население от инфицирования коронавирусом.

Также Иван Сорока отметил, что большим является и то, что государство не обеспечивает надлежащими защитными материалами медицинский персонал.

"То есть мы видим, что, к сожалению, врачи не имеют защитного оборудования для того, чтобы себя обезопасить. А врачи – это первая линия обороны. Если они заболеют, некому будет лечить", – подчеркнул президент Украинского медицинского клуба.

Напомним, по состоянию на утро 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из них - летальные.

Как известно, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничение через коронавирус. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.