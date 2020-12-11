Президент принял для себя решение заморозить конфликт на Донбассе, - Розенко

Вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко Скриншот видео

Хотя на выборах президент заявлял совсем другие позиции

Президент Украины Владимир Зеленский внутренне принял для себя решение заморозить конфликт на Донбассе до уровня Приднестровья.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко.

Павел Розенко отметил, что на выборы действующий президент Украины Владимир Зеленский шел с совсем другими месседжами. В частности, критиковал "минский формат", критиковал действия своего предшественника и говорил, что у него есть свой путь по установлению мира на Донбассе.

"Он говорил о "будапештском формате", что он будет вести переговоры с другим лицами, более интенсивно, более сложнее. То пусть он это делает! Давайте его заставлять это выполнять и придерживаться своих предвыборных обещаний", – подчеркнул Розенко.

Бывший чиновник добавил, что накануне выборов и сам думал о наивности Зеленского и его некомпетентности в политике, однако уже сегодня понял, что это далеко не так.

"Вот чем дальше, чем больше времени проходит от выборов, тем больше я понимаю, что человек прекрасно понимает, что такое политика, чего он пришел и что он здесь делает. И он сознательно перед выборами обидно врал всему обществу об основных позициях своей программы. Сейчас он продолжает эту ложь. Более того, эта игра о том, что мы выполняем "Минск", потому что его подписал Порошенко, и мы вынуждены выполнять "Минск", ведет только к одному – он внутренне принял для себя решение заморозить этот конфликт до уровня Приднестровья", – заявил Павел Розенко.

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Напомним, накануне лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо заявил, что в вопросе возвращения Донбасса власть взяла декретный отпуск и никак не разродится.