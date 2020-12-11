Президент принял для себя решение заморозить конфликт на Донбассе, - Розенко
Хотя на выборах президент заявлял совсем другие позиции
Президент Украины Владимир Зеленский внутренне принял для себя решение заморозить конфликт на Донбассе до уровня Приднестровья.
Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко.
Павел Розенко отметил, что на выборы действующий президент Украины Владимир Зеленский шел с совсем другими месседжами. В частности, критиковал "минский формат", критиковал действия своего предшественника и говорил, что у него есть свой путь по установлению мира на Донбассе.
"Он говорил о "будапештском формате", что он будет вести переговоры с другим лицами, более интенсивно, более сложнее. То пусть он это делает! Давайте его заставлять это выполнять и придерживаться своих предвыборных обещаний", – подчеркнул Розенко.
Бывший чиновник добавил, что накануне выборов и сам думал о наивности Зеленского и его некомпетентности в политике, однако уже сегодня понял, что это далеко не так.
"Вот чем дальше, чем больше времени проходит от выборов, тем больше я понимаю, что человек прекрасно понимает, что такое политика, чего он пришел и что он здесь делает. И он сознательно перед выборами обидно врал всему обществу об основных позициях своей программы. Сейчас он продолжает эту ложь. Более того, эта игра о том, что мы выполняем "Минск", потому что его подписал Порошенко, и мы вынуждены выполнять "Минск", ведет только к одному – он внутренне принял для себя решение заморозить этот конфликт до уровня Приднестровья", – заявил Павел Розенко.
Напомним, накануне лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо заявил, что в вопросе возвращения Донбасса власть взяла декретный отпуск и никак не разродится.