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Президент приедет в Харьков из-за трагедии в доме престарелых

Пожар в Харькове Офис генерального прокурора

Пожар унес жизни 15 человек

Президента Украины Владимира Зеленского сегодня ожидают в Харькове, где накануне произошел масштабный пожар в доме престарелых, унесший жизни 15 человек.

Об этом сообщили в эфире на телеканале ZIK.

Президент должен прибыть в город примерно в 10 часов.

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Напомним, 21 января в ГСЧС сообщили о пожаре в Харькове. Возгорание возникло в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружили тела 15 человек, 9 человек удалось спасти. 

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

В Харькове пятницу, 22 января, объявили днем траура по погибшим в пожаре в доме престарелых.

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