Презентация Национальной платформы примирения: Радикалы устроили драку. Видео

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Нескольким националистом удалось прорваться к Сивохо, которого толкали и он вынужден был ретироваться

В Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения. Об этом сообщает Pavlovsky News.

Радикалы блокируют проведение презентации.

"Националисты перекрыли вход и срывали мероприятие, которое проводил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Начал кричать Сергей Тамарин из Азова. Он назвал Сивохо предателем и врагом Украины, поскольку тот не называет Россию врагом. Также оскорбляли президента Владимира Зеленского", - сказано в сообщении.

Модератор пытался успокоить ситуацию, но это не получилось. Нескольким националистом удалось прорваться к Сивохо, которого толкали и он вынужден был ретироваться.

Напомним, 15 февраля советник секретаря СНБО Сергей Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства.

В команде Сивохо подчеркнули, что эта платформа ставит перед собой задачу "объединить под своим крылом и общественные инициативы и государственные программы".