Правоохранители задержали членов ОПГ, которые занимались мошенничеством на территории ЕС и сбытом контрабанды в Украине

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Преступная группировка имела устойчивую иерархическую структуру

Преступную организацию, которая мошенническим путем присваивала грузы и сбывала их на территории ЕС, задержали силами украинских и иностранных правоохранителей. Обвиняемыми оказались пятеро жителей Закарпатья. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как отмечается, задержанные создавали фиктивные компании по перевозке грузов и предлагали свои услуги зарубежным и отечественным предприятиям. Сделки на перевозку заключали, используя поддельные личные документы. После преступники свозили груз в Украину, где сбывали похищенную продукцию.

В группировке четко распределяли роли. Одни подделывали и изготавливали фиктивные документы, другие – осуществляли перевозки. Преступники действовали на территории многих Европейских стран, среди них: Германия, Чехия, Польша, Италия, Литва, Латвия, Словения, Австрия, Франция, Северная Ирландия, Королевство Бельгии, Королевство Нидерландов.

Сумма нанесенного потерпевшим ущерба достигает 9,5 миллиона гривен.

Сейчас членам преступной организации объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частями 1, 2, 4 ст. 190 (Мошенничество) и ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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