Пресс-служба "Фельдман Экопарка" о нападении: Яркая антисемитская направленность действий провокаторов вызывает большую обеспокоенность

"Фельдман Экопарк" Фото из открытых источников

Сегодня, 28 ноября, произошло дерзкое нападение представителей праворадикальных организаций на один из объектов "Фельдман Экопарк". Об этом сообщает "112 Украина", ссылаясь на пресс-службу "Фельдман Экопарка".

"Радикально настроенные молодчики при попустительстве полиции помешали проведению мемориальных мероприятий ко Дню памяти жертв голодоморов на территории "Экопарка" и попытались повредить баннер в память о жертвах, установленный сотрудниками "Экопарка". Таким образом, в этот день скорби они продемонстрировали свое неуважение к памяти миллионов погибших", – говорится в пресс-службы "Фельдман Экопарк".

Там отмечено, что нападавшие демонстрировали неуважение к принципам толерантности, европейским демократическим и идеологическим ценностям и совершали действия, провоцирующие межнациональную рознь в Украине.

"Яркая антисемитская направленность действий провокаторов вызывает большую обеспокоенность, о ней будут проинформировано руководство нашей страны, посольства иностранных государств и международные правозащитные организации", – сказано в заявлении.

Представитель "Фельдман Экопарк" подал в полицию заявление о совершении нападавшими уголовных правонарушений сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. К сожалению, полиция действия провокаторов не пресекла.

"Требуем от правоохранителей объективного расследования этого происшествия, жесткого наказания организаторов и участников этого и предыдущих нападений. Все они будут идентифицированы и найдены, и не смогут избежать предусмотренной законом ответственности. И не только в Украине, такие действия обязательно повлекут за собой включение в международные санкционные списки, как это уже произошло с активистами различных профашистских организаций.

Подчеркиваем, что "Фельдман Экопарк" является территорией без политики, мы всегда настроены на мирный конструктивный диалог, как тот, который произошел недавно с Украинским институтом национальной памяти по поводу переноса вывески "Экопарка". Но мы никогда не будем терпеть оскорблений и нападений", – сказано в заявлении.

Там также отдельно обратились к СМИ и телеграм-каналам, к журналистам, транслирующим полностью лживые заявления организаторов нападения на "Фельдман Экопарк" по поводу сегодняшних событий.

"Все вы завтра придете к нам в "Экопарк", возможно, вместе со своими детьми. Подумайте о том, как вы сможете смотреть в глаза его сотрудникам после того, как подыграли не имеющим отношения к реальным событиям манипуляциям радикалов? Призываем вас ответственно относиться к своей работе и обнародовать только объективную и проверенную информацию", – сказано в заявлении.