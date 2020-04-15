Преследования Джемилева: Прокуратура Крыма открыла дело против РФ

Отмечается, что такие действия РФ нарушают Конвенцию о защите гражданского населения во время войны 1949 года

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство за незаконное преследование Российской Федерацией лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как отмечается, 13 апреля этого года правоохранительные органы Российской Федерации в Крыму незаконно Мустафе Джемилеву предъявили обвинение по трем эпизодам, связанным с событиями, которые происходили до оккупации полуострова.

в Частности, речь идет о незаконном пересечении госграницы РФ (ч.3 ст.322 УК РФ), небрежном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст.224 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ).

"Такие действия оккупационной власти нарушают требования ст. 70, ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года. Ретроспективное применение уголовного законодательства на оккупированной территории путем преследования лица в соответствии с законодательством РФ за события, которые происходили до начала оккупации полуострова, является серьезным нарушением норм данной Конвенции", - добавили в пресс-центре ОГП.

В связи с этим прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту незаконного преследования лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева с частью 1 статьи 438 УК Украины.

Напомним, недавно следственный комитет России подготовил лидеру крымскотатарского народа и народному депутату Украины Мустафе Джемилеву обвинение в "незаконном пересечении границы РФ" и "незаконном обращении с оружием".