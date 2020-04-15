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Препарат "Протефлазид" стал "токсичным" для медиков, - СМИ

Медпрепарат "Протефлазид" Фото из открытых источников

С начала пандемии коронавируса украинская компания "Экофарм" начала компанию по продвижению своего препарата "Протефлазид", который якобы является эффективным для лечения COVID-19. Как оказалось, еще в 2014 году Минздрав назвал этот препарат "псевдолекарством". И в последние дни "победоносное" шествие фуфломицина по украинским больницам понемногу останавливается, пишут Vesti.ua.

"Несмотря на все ухищрения, пиар-кампании и старую добрую коррупцию, благодаря которой у препарата внезапно появилась куча лоббистов, он понемногу становится "токсичным" в медицинских кругах. И так называемое "лекарство от коронавируса", как его пытаются представить сами производители, уже гораздо сложнее "втюхать" врачам", - подчеркивает издание.

На данный момент не существует ни одной международной научной работы, которая подтвердила бы противовирусное действие "Протефлазида". Несмотря на это, "Экофарм" при каждом удобном случае пыталась передать этот препарат в государственные клиники.  

Показательным стал недавний скандал, в котором оказались замешаны производитель "Протефлазида" и львовские больницы. Так, в СМИ начали появляться публикации о том, что львовские больницы получили партию "Протефлазида" по просьбе городской власти. 

Но уже через несколько дней мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что львовские больницы вернут препарат производителю и не будут использовать его для лечения COVID-19. 

Первые попытки навязать препарат были сделаны, когда на обсервацию в Новые Санжары эвакуировали украинцев из Ухани. 

Как известно, "Протефлазид" - это спиртовая настойка трав щучки и вейника, стоимостью от 300 до 600 гривен за флакон. Журналисты проекта расследований Bihus.Info выяснили, что препарат не имеет никаких научных подтверждений относительно его эффективности в блокировании коронавируса. Бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун сказала, что руководители Академии медицинских наук Украины пытаются "впарить" это лекарство в качестве спасения от COVID-19 и заверила, что подобными действиями Академия "ударилась в лженауку".

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