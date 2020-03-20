Премьер-министр Шмыгаль собирает коррупционную дань с лесников, сумма требуемого "заноса" - $2 млн, - Дубинский

Денис Шмыгаль из открытых источников

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Денис Шмыгаль "оперативно пытается собрать с вверенной ему экономики крупицы коррупционной дани". Об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Тем временем, премьер-министр Шмыгаль оперативно пытается собрать с вверенной ему экономики крупицы коррупционной дани. Лесники Закарпатья, Ивано-Франковщины и Львовщины атакованы рядом депутатов группы "Довира", которые действуют в связке с местной "авторитетной" группой АСП. Цель атаки - получить с лесников, которые 4 месяца никому ничего не заносили по 1.5-2 доллара с куба древесины, которая была срублена/распилена/продана", - говорится в сообщении.

По словам Дубинского, общая сумма требуемого "заноса" составляет 2 млн долларов.

"Если компетентные службы заинтересуются фамилиями тех, кто договаривается со Шмыгалем о разделе этих средств - в журнале посещений кабинета премьер-министра депутатами "Довиры" есть все искомые фамилии", - подытожил нардеп.

Напомним, ранее Дубинский в интервью с Наташей Влащенко в программе "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил, что во власть поналезла шелупонь, которая не понимает, что делает, и уже наделала столько бед, что люди выйдут на улицы.