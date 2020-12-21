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НВФ задержали украинского военного на Донбассе, - штаб ООС

На Донбассе НВФ четыре раза нарушили режим тишины Фото из открытых источников

Об исчезновении военного стало известно 17 декабря

Представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе задержали украинского военнослужащего. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, отсутствие военнослужащего обнаружили 17 декабря 2020 года во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, выполняющей задачи в районе проведения операции Объединенных сил. Поисковые меры положительного результата не дали.

"В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований. Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства происшествия выясняются", - заявили в штабе ООС.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения ООС представители НВФ ранили одного гражданского

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