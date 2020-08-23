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НВФ совершили провокационный обстрел возле Авдеевки, - ООС

Фото из открытых источников

Потерь среди украинских военных нет

В воскресенье, 23 августа, на Донбассе зафиксировали факт нарушения режима прекращения огня представителями незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС

"С начала текущих суток на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелам со стороны противника не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В то же время возле Авдеевки был задокументирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны представителей НВФ. Противник произвел несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия и подствольного гранатомета. 

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"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил ответный огонь не открывали", - пояснили в штабе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в зоне проведения операции Объединенных сил нет боевых потерь в течение 28 дней.

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