Представители НВФ получали соцвыплаты из украинского бюджета, – СБУ

ОРДЛО Фото с открытых источников

Злоумышленники за деньги оформляли жителям неподконтрольной территории Донетчины паспорта граждан Украины

Контрразведчики Службы безопасности задокументировали группу лиц на создании механизма противоправной выдачи в том числе представителям незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" социальных выплат из Госбюджета Украины. Об этом сообщает пресслужба СБУ.

По предварительным данным, злоумышленники за деньги оформляли жителям неподконтрольной территории Донетчины паспорта граждан Украины и документы на назначение социальных выплат. Они переправляли документы через линию разграничения.

Среди заказчиков "услуг" оперативники спецслужбы установили представителей незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

29 июля в Бахмуте Донецкой области оперативники спецслужбы задержали трех фигурантов производства, которые снимали деньги с банкомата, чтобы потом передать в ОРДО.

Во время обысков в квартирах злоумышленников изъяли наличные, банковские карты и документы, которые были основанием для получения денег в банковских учреждениях, в том числе для представителей НЗФ.

Новости по теме: У жителей ОРДЛО и Крыма не будут отбирать украинское гражданство из-за российских паспортов

Ранее координатор Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в экономической рабочей группе ТКГ Ульрих Бранденбург подтвердил введение российской валюты на непідконтрольній территории Донбасса.