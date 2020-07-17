НВФ передали украинской стороне неидентифицированное тело, - ООС

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Пока нет подтверждения, что это убитый 13 июля военный медик

Представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе передали украинской стороне неидентифицированное тело. Об этом сообщает штаб ООС.

"После нелегких переговоров УС СЦКК через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец, были достигнуты договоренности – на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную Правительству Украины территорию было передано тело человека", - говорится в сообщении.

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Как отметили в штабе, пока нет подтверждений того, что речь идет о военном медике, который погиб 13 июля вблизи села Зайцевое. Сейчас тело транспортируют к месту проведения экспертизы ДНК.

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Напомним, в среду, 15 июля, украинской стороне удалось вернуть с территории ОРДЛО тело военного, который погиб 13 июля возле Зайцевого.