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НВФ освободили военного ВСУ, которого задержали на Донбассе на прошлой неделе

Фото из открытых источников

Сейчас устанавливаются обстоятельства, при которых младший сержант попал на временно неподконтрольную территорию

Представители незаконных вооруженных формирований освободили украинского военного Александра Пупко, которого задержали на прошлой неделе. Об этом Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщила в Facebook.

Сейчас устанавливаются обстоятельства, при которых младший сержант попал на временно неподконтрольную территорию.

"Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александра Ивановича, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 декабря в штабе ООС заявили, что члены незаконных вооруженных формирований на Донбассе задержали украинского военнослужащего.

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