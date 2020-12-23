НВФ освободили военного ВСУ, которого задержали на Донбассе на прошлой неделе

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Сейчас устанавливаются обстоятельства, при которых младший сержант попал на временно неподконтрольную территорию

Представители незаконных вооруженных формирований освободили украинского военного Александра Пупко, которого задержали на прошлой неделе. Об этом Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщила в Facebook.

Сейчас устанавливаются обстоятельства, при которых младший сержант попал на временно неподконтрольную территорию.

"Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александра Ивановича, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 декабря в штабе ООС заявили, что члены незаконных вооруженных формирований на Донбассе задержали украинского военнослужащего.