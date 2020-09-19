НВФ нарушили перемирие возле Водяного

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Противник применил беспилотный летательный аппарат

От начала текущих суток, 19 сентября, на Донбассе зафиксировали одно нарушение представителями незаконных вооруженных формирований договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе населенного пункта Водяное, в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в Донецкой области, зафиксировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

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Как отмечается, средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник было подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

В то же время нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения зафиксировано не было.

Напомним, ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что проведение местных выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса возможно только после полной деоккупации, урегулирования всех вопросов безопасности и с соблюдением стандартов ОБСЕ.