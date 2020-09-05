Представитель НВФ приказал открыть огонь по ВСУ: Украина созывает срочное заседание ТКГ

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Так называемый главарь незаконной "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по позициям ООС 7 сентября

Украинская сторона инициирует срочное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) из-за заявления главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, который приказал незаконным вооруженным формированиям открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Прямого".

По его словам, ТКГ соберется завтра, 6 сентября, чтобы обсудить приказ уничтожить украинские укрепления в районе населенного пункта Шумы, расположенном вблизи линии разграничения.

"Наш президент был проинформирован об этом, он чрезвычайно обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра", - отметил Кулеба.

Отметим, сегодня Пушилин дал приказ атаковать в понедельник, 7 сентября, укрепления подразделений Объединенных сил вблизи Шумов и добавил, что направит информацию об этом решении в Трехстороннюю контактную группу.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с начала, 27 июля, перемирие на Донбассе зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня.