Предоставлял информацию иностранной спецслужбе: Военного Нацгвардии будут судить за госизмену

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Среди прочего военнослужащий передавал сведения о перемещении техники

В Украине передали в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Национальной гвардии, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По словам правоохранителей, военный одной из частей Нацгвардии умышленно, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности госбезопасности предоставлял представителям иностранной спецслужбы информацию о пребывании на территории объекта иностранных представителей, местонахождении и движении транспортных средств, а также функциональных обязанностей командования.

В связи с этим в суд направили обвинительный акт по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена".

Напомним, недавно Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморского флота РФ. Российского чиновника заподозрили в подстрекательстве украинских военных к госизмене.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы РФ собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений сил специальных операций ВС Украины, а также представителей местных органов власти.