Правоохранительная система втянулась в политические разборки: Григорий Мамка о заявлении Жвании

Григорий Мамка: Есть производства в Германии, Швейцарии и Кипре Фото: Григорий Мамка / Facebook

Пока политики будут возглавлять правоохранительные органы, будет происходить обмен роликами в эфирах

Сегодня правоохранительная система втянулась в политические разборки власти, и чем больше они в политике живут, тем меньше они выполняют свою функцию относительно расследования уголовных производств.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Григорий Мамка.

Политик, комментируя заявление бывшего народного депутата Давида Жвании, который рассказал о том, что передавал еврочиновникам 5 миллионов евро взятки за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах, отметил, что действующей власти в этой ситуации более полезно не принимать никаких активная шагов по документированию и допросов Жвании. Более того, добавил нардеп, показания Жвании можно было получить гораздо раньше.

"Поэтому это говорит о том, что правоохранительная система больше втянулась в политические какие-то разборки политических фракций и групп власти, и чем больше они в политике живут, они меньше выполняют свою функцию и свою обязанность по обеспечению расследования уголовных производств, заключений и информирование об этом общества", – заявил гость ток-шоу.

Следовательно, отметил Григорий Мамка, пока политики будут сидеть и возглавлять все правоохранительные органы в государстве, будет только "обмен роликами от Офиса президента, или Генерального прокурора в эфирах, не больше".

"А конкретных следственных действий – это допрос, установление местонахождения Жвании, это вызов его в тот или иной орган, вспомните пленки Деркача: 1 сериал 2 сериал, – отреагировали через два-три дня, потом, когда вопрос стал относительно Байдена, то отчитался Генеральный прокурор ровно через 20 минут о том, что сведения внесены в ЕРДР. Это прямые доказательства того, что у нас каждый руководитель правоохранительного органа играется в политику", – подчеркнул народный избранник.

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Напомним, бывший народный депутат Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Петра Порошенко, заявил о том, что через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на пост президента Украины.

Впоследствии Жвания записал новый видеоблог, посвященный событиям 2013-2104 годов. В нем он, в частности, заявил, что лидеры оппозиции использовали участников Евромайдана как массовку для захвата власти.