Правоохранители задержали причастных к нападению на здание бывшего офиса "Укрбуда"

Нападение на здание бывшего офиса "Укрбуда" Скриншот из видео

Нападавших отвезли в отделение полиции

Правоохранители задержали причастных к нападению на здание бывшего офиса компании "Укрбуд" в центре Киева, на улице Пушкинской, и доставили их в отделение полиции.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Владислав Кондратенко.

Корреспондент отметил, что сотрудники правоохранительных органов в настоящее время продолжают работать в здании, продолжаются следственные действия.

"Уже всех злоумышленников, кого могли, задержали и отвезли в отделение полиции. Также представители якобы новых собственников этого здания, которое ранее было в собственности компании "Укрбуд", сюда позовут и экономистов, и людей, которые будут лично считать, какие убытки уже понесли новые владельцы этого здания", – отметил Владислав Кондратенко.

Корреспондент добавил, что на видео, где зафиксирован инцидент, видно, как неизвестные вступили в схватку с полицией.

"Действительно, они пришли, чтобы захватить это здание, с оружием. На видео так же видно, что были и взрывы. По предварительной информации, пострадали несколько охранников и они госпитализированы. На место также прибыли представители нардепа Максима Микитася. Они говорят, что Максим Микитась к этому абсолютно никаким образом не причастен, это не был абсолютно никакой рейдерский захват и что люди, которые сейчас являются владельцами этого здания, получили его незаконно", – сообщил Владислав Кондратенко.

В то же время, корреспондент не подтвердил, что участие в этом событии принимал Сергей Лещенко. Он отметил, что на тот момент, когда съемочная группа прибыла на ул. Пушкинскую, возле бывшего офиса "Укрбуда" находились представители новых владельцев здания, представители экс-нардепа Микитася и правоохранители.

Как сообщали, группа вооруженных людей пыталась проникнуть в здание бывшего офиса компании "Укрбуд" по адресу улица Пушкинская, 27а, во вторник, 22 декабря.

Тогда отмечалось, рейдерский захват проводился под руководством Сергея Лещенко. Он является фигурантом похожего события, в результате которого был застрелен сотрудник муниципальной охраны.