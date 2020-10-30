Сотрудники Офиса генпрокурора и ГБР задержали топ-чиновника ГФС на взятке в 200 тысяч долларов

Задержание чиновника ДФС Офис генерального прокурора

Злоумышленник был задержан при получении первой части взятки

Офисом Генерального прокурора совместно с Главным следственным управлением Государственного бюро расследований задержан исполняющий обязанности начальника одного из главных управлений Государственной фискальной службы во время получения взятки за закрытие уголовного производства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Чиновник ГФС требовал 200 тысяч долларов США от руководителя фармпредприятия за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства", - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан при получении первой части взятки - 100 тыс. долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Задержание чиновника ДФС Фото: Офис генерального прокурора Задержание чиновника ДФС Фото: Офис генерального прокурора

Новости по теме: Взятка за снятие ареста с недвижимости: В Киеве задержали прокурора и старшего инспектора полиции

Напомним, ранее в Винницкой области задержали главу одной из объединенных территориальных общин при получении взятки размером 10,5 тыс. долларов. Отмечается, что чиновник получил неправомерную выгоду за подписание с субъектом предпринимательской деятельности договора аренды земли общей площадью 21 га.