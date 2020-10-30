Сотрудники Офиса генпрокурора и ГБР задержали топ-чиновника ГФС на взятке в 200 тысяч долларов
Злоумышленник был задержан при получении первой части взятки
Офисом Генерального прокурора совместно с Главным следственным управлением Государственного бюро расследований задержан исполняющий обязанности начальника одного из главных управлений Государственной фискальной службы во время получения взятки за закрытие уголовного производства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Чиновник ГФС требовал 200 тысяч долларов США от руководителя фармпредприятия за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства", - говорится в сообщении.
Злоумышленник был задержан при получении первой части взятки - 100 тыс. долларов.
Сейчас решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, ранее в Винницкой области задержали главу одной из объединенных территориальных общин при получении взятки размером 10,5 тыс. долларов. Отмечается, что чиновник получил неправомерную выгоду за подписание с субъектом предпринимательской деятельности договора аренды земли общей площадью 21 га.