Правоохранители выясняют, имел ли "киевский террорист" сообщников

Мужчина захватил заложника в столичном бизнес-центре Скриншот видео

Банковское отделение, в котором накануне забаррикадировался злоумышленник, до сих пор не работает

Ситуация возле бизнес-центра "Леонардо", где гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил заложницу и угрожал взрывом, спокойная, но банковское отделение, в котором накануне забаррикадировался "киевский террорист", еще не работает.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила корреспондентка Алла Жизневская.

Корреспондентка отметила, что сегодня ситуация возле бизнес-центра "Леонардо", где накануне злоумышленник захватил заложницу и угрожал взрывом, является спокойной и о вчерашних событиях уже ничего не напоминает, ограничительной ленты уже нет. Правда, банковское отделение, в котором и происходили эти события, еще не работает. Как говорится в объявлении, отделение банка не работает по техническим причинам.

Алла Жизневская отметила, что, по информации от правоохранителей, мужчина, захвативший заложницу, является гражданином Узбекистана. Правоохранители изучают, действовал ли злоумышленник сам, или у него были сообщники.

"Мы узнали, что на Старокиевской происходят какие-то следственные действия. Оказывается, там была машина, которая каким-то образом связана вроде бы с господином Каримовым. Мы приехали туда, правоохранители полтора часа работали на месте, там было 5 автомобилей, взрывотехническая служба, кинологи, собаки. Машина, которую мы увидели, имела отметку одной из служб такси. Правоохранители нам ничего не прокомментировали, но, по моей информации, еще зимой господин Каримов имел какое-то нарушение правил дорожного движения, ему был выписан штраф. Но исследовали все в машине и ничего там не нашли, никаких взрывных устройств", – отметила Алла Жизневская.

Как сообщалось, 3 августа в центре Киева мужчина захватил заложницу и угрожал взорвать отделение банка.

Стало известно, что злоумышленник, захвативший заложницу в столичном бизнес-центре, требовал начать телетрансляцию. В частности, на телеканале ZIK.

Добавим, Антон Геращенко сообщил, что мужчина является гражданином Узбекистана.

Впоследствии стало известно, что гражданина Узбекистана, который захватил заложницу и угрожал взорвать взрывчатку в отделении банка в здании бизнес-центра "Леонардо" в центральной части Киева, задержали.