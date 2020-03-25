Правоохранители разоблачили преступную схему по строительству футбольных полей, которая нанесла бюджету убытков на 9,4 млн гривен

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Право на поставку искусственного покрытия для 66 столичных футбольных полей имело лишь одно предприятие

Столичные правоохранители разоблачили преступную схему хищения средств, которые были выделены в 2017 году на финансирование бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием".

Об этом сообщили следователи полиции Киева.

Как выяснили полицейские, закупка искусственного покрытия для 66 столичных футбольных полей осуществлялась по завышенным ценам и только у одного предприятия.

При этом цены завысили аж на 30%.

В результате преступных действий государственному бюджету и бюджету Киева был нанесен ущерб на сумму свыше 9,4 миллиона гривен.

По факту завладения бюджетными средствами сообщено о подозрении руководителю предприятия – производителю искусственного покрытия для футбольных полей.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Также полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению всех соучастников преступной схемы.

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Следственные действия продолжаются сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины - по ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст.366 (Служебный подлог).

За такой вид преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что в Киевской области разоблачили подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков.