В Черниговской области разоблачили межрегиональное производство сигарет с месячным оборотом 60 млн гривен

Злоумышленники могли изготавливать до 1,6 миллиона пачек сигарет в месяц

Львовские правоохранители разоблачили подпольное производство табачных изделий, приносившее 60 миллионов гривен дохода ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, производственный цех организовал 34-х летний житель Сумской области, который лично контролировал деятельность своих доверенных лиц, обеспечивал непрерывную поставку сырья в цех и контролировал процессы изготовления сигарет и сбыта.

Также организатору помогали следить за деятельностью подпольного производства трое жителей Львовской области, а сам производственный цех находился в Черниговской области. Для этого злоумышленники арендовали помещение, где с помощью специального оборудования массово изготавливали сигареты.

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Как отмечается, цех работал в закрытом режиме, а на табачную продукцию лепили поддельные марки акцизного налога. Изготовленную продукцию реализовывали через сеть оптовой и розничной торговли в разных регионах Украины и за рубежом.

В целом мощности подпольного производства позволяли изготавливать до 1,6 миллиона пачек сигарет ежемесячно, а их сбыт приносил почти 60 миллионов гривен прибыли. Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали "рабочие" телефоны, которые регулярно меняли.

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На прошлой неделе полицейские провели санкционированные обыски по местам подпольного производства и хранения продукции и изъяли более 234 тыс. пачек сигарет с логотипами украинских и иностранных товаропроизводителей готовых к сбыту, 309 тыс. пачек с заготовками для сигарет с фильтром без табака, 700 мешков и коробок с табаком, материалы для упаковки, а также спецоборудование и 20 мобильных телефонов. Изъятое оценили почти в 20 миллионов гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении организатору и его сообщникам о подозрениях по ч. 3 ст. 28 ст. ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса.

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Напомним, недавно сотрудники Пограничной службы Польши вместе с сотрудниками Люблинского отделения прокуратуры задержали членов международной преступной группировки, которая занималась контрабандой табачных изделий из Украины.