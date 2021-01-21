live
Новости » События Читати новину українською

Правоохранители рассматривают две версии масштабного пожара в Харькове

Телеканал ZIK

По словам очевидцев пожара, возгорание началось с крыши здания, а затем загорелся и второй этаж

Следствие рассматривает две версии пожара, возникшего в помещении пансионата для пожилых людей в Харькове.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все-украинцы" на телеканале ZIK во время включения из Харькова рассказал корреспондент Андрей Лащ.

"Хочу рассказать о двух версиях, которые сейчас прорабатывают, в частности, и правоохранители, и ГСЧС. Это или кто-то неправильно пользовался электрическим оборудованием, здесь работали электрические обогреватели. Еще одна версия - что завтра здесь должны были проверять газовое оборудование", - рассказал Андрей Лащ и добавил, что какая из версий будет достоверной, сообщат правоохранители.

Кроме этого корреспондент Zik отметил, что со слов очевидцев пожара, возгорание началось с крыши здания, а впоследствии занялся и второй этаж.

Также жители улицы рассказали, что пожилые люди, которые обслуживались в пансионате, никогда не покидали его территорию и очень редко выходили на улицу.

Новости по теме: Пожар в Харькове: Прокуратура открыла дело против спасателей

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о пожаре в Харькове. Возгорание возникло в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. По состоянию на 16: 05 на месте пожара обнаружили тела 15 человек, 9 человек удалось спасти. 

В то же время прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители работают над задержанием владелицы дома престарелых "Золотое время" в Харькове, где произошел пожар, управляющего заведения уже допрашивают. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Сочельник и Рождество в условиях пандемии: Какие запреты действуют в Украине на посещение праздничных богослужений Христос рождается: Топ поздравлений с Рождеством в стихах и прозе Новый Год, Рождество и звездопад Квадрантиды: Какими праздниками и астрономическими явлениями порадует январь Злой Дед Мороз, паутина на елке и зимнее солнцестояние: Топ невероятных новогодне-рождественских легенд
Loading...

программы канала ZIK

Николай Азаров | Ток-шоу
События на Майдане. Байден президент США. Языковой закон. Декоммунизация | Мы все - украинцы | 21.01.21
Пожар в Харькове. Расследование дела | Внеочередное заседание правительства | 21.01.21
Олег Волошин | Обмен удерживаемыми. Победа Байдена | Мы все - украинцы | 21.01.20
Страшный пожар в Харькове. Инаугурация Байдена. Теракт в Багдаде | Детали дня | 21.01.21
Масштабный пожар в Харькове. Обмен удерживаемыми | Ток-шоу