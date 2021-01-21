Правоохранители рассматривают две версии масштабного пожара в Харькове

Телеканал ZIK

По словам очевидцев пожара, возгорание началось с крыши здания, а затем загорелся и второй этаж

Следствие рассматривает две версии пожара, возникшего в помещении пансионата для пожилых людей в Харькове.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все-украинцы" на телеканале ZIK во время включения из Харькова рассказал корреспондент Андрей Лащ.

"Хочу рассказать о двух версиях, которые сейчас прорабатывают, в частности, и правоохранители, и ГСЧС. Это или кто-то неправильно пользовался электрическим оборудованием, здесь работали электрические обогреватели. Еще одна версия - что завтра здесь должны были проверять газовое оборудование", - рассказал Андрей Лащ и добавил, что какая из версий будет достоверной, сообщат правоохранители.

Кроме этого корреспондент Zik отметил, что со слов очевидцев пожара, возгорание началось с крыши здания, а впоследствии занялся и второй этаж.

Также жители улицы рассказали, что пожилые люди, которые обслуживались в пансионате, никогда не покидали его территорию и очень редко выходили на улицу.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о пожаре в Харькове. Возгорание возникло в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. По состоянию на 16: 05 на месте пожара обнаружили тела 15 человек, 9 человек удалось спасти.

В то же время прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители работают над задержанием владелицы дома престарелых "Золотое время" в Харькове, где произошел пожар, управляющего заведения уже допрашивают.