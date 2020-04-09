СБУ блокировала в Харьковской обл. добычу полезных ископаемых: убытки государства на миллионов гривен

Facebook-страница СБУ

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет

Следователи Службы безопасности Украины обнаружили незаконную добычу полезных ископаемых в Харьковской области, из-за которого государству был нанесен ущерб на более 65 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Основатель и директор одного из фермерских хозяйств организовал на территории Волчанского района незаконная добыча песка. Коммерсант вопреки требованиям закона снял слой плодородных почв на земельных участках сельскохозяйственного назначения без разрешительных документов создал два карьера", - говорится в сообщении.

Так, фигурант в 2019 году при помощи тяжелой техники незаконно добыл и реализовал почти 100 тысяч кубических метров песка, чем нанес государству убытков на общую сумму свыше 65,3 миллиона гривен.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в нарушении правил охраны или использования недр, которое повлекло тяжкие последствия. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины разоблачила руководство ПАО "Донецкоблгаз" в реализации схемы по растрате государственного природного газа на миллиарды гривен.