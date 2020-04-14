Правоохранители ликвидировали два канала сбыта наркотиков в Донецкой области

Полицейские Донецкой области ликвидировали два канала сбыта наркотиков в г.Курахово Нацполиция

Фигурантам грозит от 2 до 5 лет лишения свободы

Сотрудники Национальной полиции ликвидировали два канала сбыта наркотиков в г. Курахово, Донецкая область. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Первая группа фигурантов состояла из супругов, которые привлекли знакомых к "бизнесу".

"Семейный бизнес" по продаже наркотиков устроили супруги. К незаконному делу были привлечены еще два подельника. Полицейские документировали незаконную деятельность группы в три этапа оперативных закупок, во время последнего правоохранители задержали организатора сбыта – 50-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

Во время обысков следователи изъяли: каннабис, амфетамин и соли, а также денежные средства, черновые записи, банковские карты, зип-пакеты, мобильные телефоны, весы.

Вторая группа состояла из двух человек – организатора и пособника. Правоохранители провели два этапа оперативных закупок и задержали главаря группы – ранее судимого 40-летнего мужчину.

В ходе обысков оперативники изъяли расфасованный каннабис, денежные средства, полученные от сбыта наркотиков - почти 82 000 гривен и 2200 долларов США, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику.

В настоящее время следователи открыли дела по факту незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Фигурантам грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудники полиции и СБУ в Запорожской области задержали группу лиц по подозрению в контрабанде, изготовлении и сбыте оптовых партий наркотиков в различных регионах Украины.