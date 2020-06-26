Позиции ООС атаковали из запрещенного оружия – пострадал украинский боец

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НВФ атаковали украинские позиции из артиллерии и противотанковых гранатометов

С начала суток, 26 июня, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 6 раз открывали огонь в сторону позиций Объединенных сил. В результате обстрелов пострадал украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Крымского противник трижды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-ти миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Кроме этого, возле Катериновки НВФ били по позициям Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, а по защитникам Хутора Вольный – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Обстрелы также были зафиксированы возле населенного пункта Шумов.

В результате этих действий военнослужащий Объединенных сил получил ранение, после чего его госпитализировали.

По данным штаба, бойцы ООС открыли огонь в ответ и остановили обстрелы. Потери со стороны НВФ уточняются.

Напомним, накануне на Донбассе незаконные вооруженные формирования дважды обстреливали позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.