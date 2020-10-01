Пожары в Луганской области: В зону поражения попали более 30 населенных пунктов

Спасатели утверждают, что наиболее сложная ситуация у линии разграничения

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций заявили, что наиболее сложная ситуация с пожарами в Луганской области сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 31 населенный пункт. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГСЧС.

Как отмечается, из наиболее сложных восьми очагов один очаг между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) в 12 час. 30 мин. 1 октября ликвидирован.

Сейчас продолжается тушение семи основных очагов:

Очаг № 2 между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание тростника и сухой растительности на площади более 20 га.

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Очаг № 3, вблизи Трехизбенки (Новоайдарский район), распространился до Северодонецка (по данным лесхозов огнем пройдено около 11 тыс. га). Было эвакуировано 120 человек, в том числе из сел Муратово - 35 человек (размещено в пгт Новоайдар в школе и больнице), Вороново - 40, Сиротине - 25, Осколоновка – 20 (эвакуированные из трех сел размещены в г. Северодонецк). В настоящее время распространения огня в сторону г. Северодонецка нет.

Очаг № 4 вблизи с. Ольховое (Станично-Луганский район) огнем пройдено 200 га леса.

Очаг № 5 вблизи с. Болотенное (Станично-Луганский район) – возгорание более 6 га камыша и сухой растительности, огнем повреждены 4 дома (1 жилой, 3 нежилых).

Очаг № 6 вблизи сел Лобочево, Геевка (Станично-Луганский район) произошел лесной пожар на площади 300 га.

Очаг№ 7 между с. Чмыровка и Запорожское (Старобельский район) произошло возгорание лесной подстилки на площади около 40 га. Ситуация контролируемая.

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Очаг № 8 пожар, который возник на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района распространяется в направлении с. Александровка и с. Гавриловка, угроза распространения пожара в направлении с. Смоляниново отсутствует. Силы и средства ГСЧС сосредотачиваются на защите населенных пунктов Гавриловка, Александровка и газораспределительной станции на окраине с. Александровка. В данных населенных пунктах объявлена эвакуация и подготовлены автобусы для ее проведения.

Напомним, вчера, 30 сентября, в нескольких районах Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, из-за чего жителей нескольких деревень эвакуировали. Тогда сообщалось, что тушение огня затрудняют сильные порывы ветра.

Сегодня, 1 октября, стало известно, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очаг пожара.

Впоследствии в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что площадь пожара в Луганской области увеличилась до 11 тысяч гектаров.

Также в связи с пожаром в Луганской области контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно приостановил работу.