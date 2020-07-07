Пожары в Луганской области: В больницы попали 26 человек, из них - 15 детей

Пожара в Луганской области Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Один мужчина находится в реанимации

По состоянию на 19:30 вторника, 7 июля, количество человек, попавших в больницы в результате масштабных пожаров в Луганской области, возросло до 26. Об этом сообщает вFacebook представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Госпитализированы еще четыре человека. В общем в местной больнице находится 26 человек, из них 15 детей, двое детей находятся под кислородными масками, по словам врачей, их состояние стабильное", - отметил Лисянский.

Новости по теме: Шмыгаль пообещал помощь пострадавшим в результате пожаров в Луганской области

Кроме этого, он рассказал, что в реанимации с термическим ожогом находится мужчина 1962 года рождения.

Напомним, утром во вторник, 7 июля, в Новоайдарском районе Луганской области вспыхнул пожар в местном лесничестве, в результате чего пришлось проводить эвакуацию жителей двух поселков.

В последствии стало известно, что количество жертв в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области возросло до пяти.