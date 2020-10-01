Пожары в Луганской области: увеличилось количество погибших и пострадавших

Спасатели продолжают тушить огонь на 5 очагах

Пожар в Луганской области ГСЧС

Вследствие пожаров в Луганской области погибло уже 9 человек, еще 14 госпитализировали. Об этом сообщила прессслужба ГСЧС.

Отмечается, что сейчас тушение пожаров продолжается на 5 из 6 очагах огня. Пожар между населенными пунктами Байдовка и Половинкино Старобельского района удалось ликвидировать. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь всех 6 очагов огня составляет около 9,3 тыс. гектаров.

Как сообщают в ГСЧС, огнем повреждено ориентировочно 250 зданий (Вороново – 70, Сиротино – 64, Метеолкино – 30, Муратово – 26, Капитаново – 20, Осколонивка – 20, Кряковка – 2, Трехизбенка - 2). В результате пожаров эвакуировали 120 человек.

Всего к тушению пожаров привлекли 1 247 человек и 209 ед. техники, в том числе от ГСЧС – 534 спасатели, 112 ед. техники, среди которых 2 самолета АН-32 П и 2 вертолета ГСЧС. Ликвидировать огонь пожарные пытаются из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей.

Напомним, вчера, 30 сентября, в нескольких районах Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, из-за чего жителей нескольких деревень эвакуировали. Тогда сообщалось, что тушение огня затрудняют сильные порывы ветра.

Сегодня, 1 октября, стало известно, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очаг пожара.

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Также в связи с пожаром в Луганской области временно приостановил работу контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская". В частности, огонь распространился до автодороги, по которой люди пересекают КПВВ.

Ранее сообщалось о 8 погибших и 10 пострадавших в результате пожаров.