Пожары в Луганской области: Число жертв возросло до пяти

Девять человек доставили в больницу

Количество жертв в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области возросло до пяти. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Предварительно 5 человек погибли и 9 человек госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчье озеро" и 45 жилых домов в с. Смолянинове", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, также огнеборцы ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества (квартал 79), площадь которой (верховая) составляет около 40 га.

Напомним, утром во вторник, 7 июля, в Новоайдарском районе Луганской области вспыхнул пожар в местном лесничестве, в результате чего пришлось проводить эвакуацию жителей двух поселков.