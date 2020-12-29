Пожары в Луганской области - следствие бездействия ВГА Луганской области, а не диверсантов, - Шевчук

Пожары в Луганской области Фото Facebook / Татьяна Погукай

Пожары в Луганской области, согласно выводам следственной комиссии Верховной Рады Украины, произошли из-за бездействия ВГА Луганской области Украины, а не диверсантов. Об этом заявил в международном медиапроекте "ЛЮДИ" на телеканале "112 Украина" предприниматель, ветеран АТО, координатор международного гражданского Форума "ЛЮДИ МИРА" Вячеслав Шевчук.

"12 человек сгорели заживо в этих пожарах. Буквально на прошлой неделе была создана временная следственная комиссия Верховной Рады, она заседала в Северодонецке... Тогда власть, она была заинтересована. Она говорила, что пожары происходили из-за того, что ДРГ заходили с той стороны и поджигали лес. На заседании же этой следственной комиссии, на которой я присутствовал, один из руководителей СБУ Луганской области, на камеры, перед депутатами заявил, что никаких диверсионных групп не было. То есть, эта информация была специально вброшена, чтобы оправдать свое бездействие. Чтобы оправдать то, что люди погибли и власть ничего не сделала. То есть, при полной полноте власти и ведении ВГА, власть допустила, что 12 человек сгорели заживо, сгорело имущество, а те, кто выжили – живут в подвалах", – рассказал Шевчук.