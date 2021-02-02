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Пожар в ТЦ Первомайска: Спасатели локализовали возгорание и уточнили его площадь

Пожар в ТЦ "Эпицентр" в Первомайске ГСНС

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет

Спасателям, работающим на месте пожара в здании ТЦ "Эпицентр" в Первомайске, удалось локализовать возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС

Как отмечается, пожар в одноэтажном здании возник 2 февраля в 12:58, в 14:20 огонь локализован на площади 4 тыс. м. кв.

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Предварительно установлено, что жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на рядом расположенные здания нет.

К тушению привлечены 73 чел. и 19 ед. техники, из них от ГСЧС 65 чел. и 15 ед. техники.

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Напомним, ранее стало известно, что в городе Первомайск Николаевской области возник масштабный пожар в помещении торгового центра строительных материалов.

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