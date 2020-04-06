Пожар в котельной в Харьковской области: 4 человека погибли

УНН

На месте происшествия работала оперативная группа ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харьковской области во время пожара в котельной погибли 4 человека. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"5 апреля в 20 час. 42 мин. в г. Красноград в нефункціонуючій здания котельной возник пожар, вследствие которого погибло 4 человека. Пожар самоліквідувалась на площади 5 м2. Подразделения ГСЧС для тушения не привлекались", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работала оперативная группа ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне распространился на территорию более 100 гектаров, а уровень радиации в центре возгорания превысил норму.