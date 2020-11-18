Пожар в Кировоградской области: В огне погибли двое малолетних детей

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Причины возникновения пожара пока не установлены

Во время пожара в одном из частных домов в Кировоградской области погибли четыре человека, двое из которых несовершеннолетние дети - 2016 и 2018 годов рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В ГСЧС рассказали, что трагедия произошла в среду, 18 ноября, в с. Варваровка Долинского района в частном жилом доме.

"В 14:10 пожар локализован на площади 50 м. кв., а в 14: 52 - ликвидирован. В ходе тушения обнаружены тела 4 человек, из них 2 ребенка (2016 и 2018 г. р.)", - говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 7 пожарных и 2 единицы техники. Причины возникновения пожара пока не установлены.

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Напомним, ранее в Одессе в частном доме произошел пожар, во время которой погибли двое маленьких детей. Как отмечается, возгорание возникло в одной из комнат одноэтажного жилого дома. В результате погибли двухлетний и восьмимесячный ребенок.